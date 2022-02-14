快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸知識產權局打擊搶註冰墩墩、谷愛凌等商標

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」近日引發購買潮。（新華社資料圖片）
北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」近日引發購買潮。（新華社資料圖片）

中國大陸國家知識產權局14日發布通告，依法打擊惡意搶註「冰墩墩」「谷愛凌」等商標註冊。中國大陸知識產權局依據《奧林匹克標誌保護條例》、中國大陸《商標法》第十條第一款第（八）項等規定，對冰墩墩、谷愛凌等429件商標註冊申請予以駁回；依據《商標法》第四十四條第一款規定，對已註冊「雪墩墩」、谷愛凌等43件商標依職權主動宣告無效。

據央視新聞，中國大陸國家知識產權局高度重視冬奧會和冬殘奧會知識產權保護工作，並持續深入開展打擊惡意商標註冊專項行動，先後對「北京2022」、 北京2022年冬奧會會徽和北京2022年冬殘奧會會徽等予以特殊標誌保護，對北京冬奧組委申請的「冰墩墩」「雪容融」等予以商標註冊保護，對其他適格主體申請的「谷愛凌」等冬奧健兒姓名商標予以註冊保護。

然而，2019年以來，少數企業、自然人以牟取不當利益為目的，將北京2022年冬奧會和冬殘奧會吉祥物、運動健兒姓名等冬奧熱詞進行惡意搶註，委託代理機構提交商標註冊申請，非法利用奧運會和奧組委的聲譽，侵害他人姓名權及其他合法權益，造成了重大社會不良影響，損害了嚴格保護知識產權的良好形象。

中國大陸國家知識產權局強調，將一如既往地保持嚴厲打擊商標惡意註冊行為的高壓態勢，不斷強化對包括冬奧吉祥物、運動健兒姓名在內的奧運熱詞進行嚴格保護，對違反誠實信用原則、惡意搶注商標圖謀不當利益的申請人及其委託的商標代理機構依法依規進行嚴肅處理，持續為北京2022年冬奧會和冬殘奧會保駕護航。歡迎社會公眾對涉嫌惡意商標註冊的行為進行監督和舉報。

北京冬奧 標誌 奧運

延伸閱讀

冬奧／不滿意競速滑冰5百公尺成績 黃郁婷慶幸沒摔倒

冬奧／羽生結弦今在北京開記者會 網友：引退？婚訊？

冬奧／日本代表團長：返國後徹底刪除「冬奧通」App

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑旋風摘金

相關新聞

張藝謀妻子：一開始就不支持他當冬奧開閉幕式總導演

北京冬奧會開幕式獲得輿論好評，但總導演張藝謀的妻子陳婷14日凌晨在微博發表長文，講述作為其家人背後的感受，指張藝謀在開幕...

聯電蘇州廠有員工疑似感染冠病 生產暫停

江蘇省蘇州市昨天出現本土冠病確診病例，防疫升級。與台積電並稱為「晶圓雙雄」的晶圓代工大廠聯華電子今天（14日）公告，位於...

管濤料經常項目、直接投資順差收窄 緩解人幣升值壓力

中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局前國際收支司司長管濤預期，中國大陸今年基礎國際收支順差有望收窄，而短期資本仍將繼續維...

大陸發改委擬推「糧食銷售質量安全」檢驗制度

據大陸發改委官網消息，為保護糧食生產者的積極性，維護糧食經營者和消費者的合法權益，加強糧食質量安全監督管理，保障糧食質量...

阿根廷加入「一帶一路」 與中簽署經濟戰略

南美國家阿根廷正深陷經濟危機，去年，該國通貨膨脹率超過50%，就在此時，該國政府公布了擴建與中國經濟關係戰略。阿根廷總統...

蘇州出現8例確診 台企仍正常出貨

江蘇省蘇州市14日召開疫情防控記者會通報，截至14日上午11時，共新增7例新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者；目前在蘇州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。