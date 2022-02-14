陸證監會今年一號罰單：山東肥料大王財務造假近千億

中國大陸證監會官網披露了2022年「一號罰單」——山東肥料大王金正大財務造假等問題遭到證監會處罰，時任董事長萬連步被罰10年市場禁入。

澎湃新聞報導，經中國大陸證監會調查，2015年至2018年上半年，金正大及其合併報表範圍內的部分子公司通過與其供應商、客戶和其他外部單位虛構合約，空轉資金，開展無實物流轉的虛構貿易業務，累計虛增收入230.73億元（人民幣，下同），約新台幣990億元，虛增成本210.84億元。

此外，金正大未按規定披露其與諾貝豐（中國）農業有限公司的關聯關係及關聯交易，其中，金正大與諾貝豐（中國）農業有限公司之間的關聯關係披露不准確；金正大對其與諾貝豐之間的關聯資金往來披露不准確。金正大未按規定披露其與富朗（中國）生物科技有限公司、諾泰爾（中國）化學有限公司的關聯關係及關聯交易。

證監會開出的第三宗罪是金正大部分資產、負債科目存在虛假記載。

其中，金正大虛減應付票據。《2018年年度報告》中虛減應付票據、其他應收款9億2800萬元，《2019年半年度報告》中虛減應付票據、其他應收款10億2800萬元。另一方面，金正大虛增發出商品，《2019年年度報告》虛增存貨31億9715.17萬元，虛增利潤總額1億4181.26萬元，虛增負債（其他應付款/應付職工薪酬）1435.84萬元。

證監會認定，金正大實際控制人、時任董事長、總經理萬連步全面負責決策、組織實施違法行為；時任金正大副總經理、財務負責人李計國、時任金正大財務部經理、財務中心總監唐勇組織、參與違法行為，未盡勤勉盡責義務，是直接負責的主管人員。萬連步、李計國的違法情節較為嚴重，唐勇的違法情節嚴重。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，證監會決定對金正大責令改正，給予警告，並處以150萬元罰款；對萬連步給予警告，並處以240萬元罰款，其中作為直接負責的主管人員罰款120萬元，作為實際控制人罰款120萬元；對李計國給予警告，並處以60萬元罰款；對唐勇給予警告，並處以55萬元罰款；對崔彬（時任金正大董事、董事會秘書、副總經理）、高義武（時任金正大董事、副總經理）、顏明霄（時任金正大副總經理）、鄭樹林（時任金正大副總經理）、徐恆軍（時任金正大副總經理）給予警告，並分別處以50萬元罰款。

根據市場禁入決定書，證監會最終決定對萬連步採取10年市場禁入措施，對李計國採取5年市場禁入措施，對唐勇採取3年市場禁入措施。