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上海鑽石進口 去年創新高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海海關所屬鑽石交易所海關11日發布的統計數據，2021年通過上海鑽石交易所進口的鑽石貨值333.27億元人民幣，同比增長76.11%，創歷史新高。

中新社報導，2021年雖仍處新冠肺炎疫情期間，但中國大陸奢侈品銷售市場逆勢大漲，鑽石銷售成為一大亮點。

上海鑽石交易所交易登記部經理洪亮說：「國際鑽石報價數次上漲，中國鑽石企業對未來鑽石價格上漲有較大預期。此外，疫情使中國消費者出國旅行意願減少，部分消費需求轉到鑽石等奢侈品上。這些因素導致通過上海鑽石交易所進口的鑽石增長明顯。」

上海鑽石交易所海關針對一般貿易進口鑽石大幅增長的實際情況，採取多元化措施服務中國大陸鑽石行業發展，實行即時完成減免稅審核、即時審核單證、即時預約查驗、即時放行等舉措，鑽石進口整體通關時間進一步壓縮。

六福鑽石（上海）有限公司負責人表示：「2021年公司進口額同比增長超過2倍，海關的通關便捷措施為企業經營贏得了先機。」

鑽石 上海 海關

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