上海 保障外賣、快遞勞動權益

上海明確將以相關平台企業為重點，開展平台靈活就業人員職業傷害保障試點，要求平台優化算法原則，禁止平台將最嚴算法作為考核要求，遏制「以罰代管」，保障外賣員、快遞員等新就業形態勞動者勞動權益。

中新社報導，上海市人社局13日發布消息稱，滬八部門聯合推出「關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的實施意見」，聚焦新業態勞動者權益保障面臨的突出問題，明確新就業形態勞動者公平就業、勞動報酬、休息、勞動安全、社會保險等方面的制度。

近年隨著平台經濟迅速發展，新就業形態已成為勞動者就業特別是靈活就業的重要方式。官方數據顯示，截至2021年底，中國大陸靈活就業人員已經達到2億人。

2021年，上海正規就業人數1084.5萬；新增就業崗位63.51萬個，超出50萬個的目標。上海市人社局局長趙永峰稱，通過靈活就業，上海已基本實現充分就業。

由於平台的用工形式和新就業形態勞動者的就業方式相對靈活，難以簡單納入中國大陸現行勞動法律調整，勞動者的權益保障面臨新情況新問題。

上海市政協常委、上海江三角律師事務所主任陸敬波長期從事職工維權、勞動爭議處理及研究。經過調研，陸敬波發現，近五成新就業形態從業者認為「扣減收入或罰款」是與單位之間「最容易發生的爭議點」；靈活就業者的工作時間過長，休息不足，過勞情況普遍，最亟待解決的便是勞動安全保障問題。「建議採取有效階段性舉措為新形態就業勞動者提供勞動保障，同時有針對性地進行立法補足監管空缺。」

當天發布的「實施意見」明確勞動者權益保障責任，要求企業依法合規用工，履行用工主體責任，對符合勞動關係情形、不完全符合確立勞動關係情形但企業對勞動者進行勞動管理的新就業形態勞動者權益保障承擔相應責任。平台企業採取勞務派遣、外包等合作用工方式的，與合作企業依法承擔各自的用工責任。企業以非勞動關係的名義用工，但符合勞動關係特徵的，應當依法承擔相應的責任。