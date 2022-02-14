虎元素消費品熱賣 年輕人帶動

元宵節臨近，長沙的盒馬鮮生門店推出了限定款虎紋湯圓，很快就搶購一空。今年春節與虎相關的消費掀起熱潮，只要用虎元素包裝的商品就賣爆。大陸各地的盒馬，老虎斑、黑虎蝦等「虎」字美食在春節前就迎來銷售高峰，創意年貨糖虎蘆在春節假期銷量也環比大漲100%，成為社交平台上的網紅年貨。

中新社報導，今年春節，「虎元素」消費品走俏。有報告稱，雖每年春節期間生肖周邊商品火熱，但「虎元素」商品相較去年春節同期「牛元素」商品增長明顯，融入虎元素的各種「國潮」商品興起。

阿里巴巴近日發布「虎年春節消費趨勢報告」顯示，春節期間，「虎年包包」「虎頭帽」等商品成交量大幅提升，與「虎」相關年貨搜索量同比增長874%，帶有萌虎掛件的珠寶首飾，以及「虎元素」美妝護膚類等商品深受年輕消費者青睞。

元宵節的臨近，戴著虎帽的市民在江蘇南京燈市上欣賞花燈。（中新社）

「虎元素」讓黃金市場也火了一把。在許多城市，虎年生肖款黃金飾品一上架就售空。「虎年生肖金銀幣，各種萌虎、胖虎飾品受歡迎，我們的虎年生肖新款目前賣出600多件。」長沙一商超周六福銷售李敏說，設計新穎的「虎元素」新品成年輕消費群體新寵。

「虎元素」亦是服裝行業的賣點。虎頭T恤、老虎圖案國潮套裝、虎年大吉紅色襪子等商品銷量不俗。「融入了老虎生肖的情侶衛衣、親子毛衣、外套、鞋子等供不應求。」某服裝品牌長沙連鎖店銷售經理林妙怡表示，很多父母也非常願意為孩子購置新年虎元素玩具。

年輕人多元、時尚的消費，讓「虎經濟」變得更加豐富新潮。山東多地的吉祥喜慶「虎頭」「小老虎」花餑餑受到「90後」「00後」群體歡迎，銷往大陸各地；揚州、長沙等地不少餐飲企業、點心店，只要是與「虎」相關的菜肴、點心均大賣。

虎元素商品熱銷，承載年輕人對傳統文化的創意表達和全新闡釋。「90後」等年輕群體已成為新春消費主力軍，更重視春節假期的社交文娛與儀式感。從事消費行為研究多年的分析師劉志表示，在線上消費端，虎年老虎IP成為長三角居民的消費熱點，甚至有可能成為今年最為火爆的IP之一。