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廣東企業搶人 打「組合拳」助返崗

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣西柳州市三江、融安、融水等縣區名務工人員，搭乘「點對點」專列赴粵務工。到達廣州南站後，將安排專車將務工人員送往深圳、東莞、佛山、中山等12個城市。（中新社）
廣西柳州市三江、融安、融水等縣區名務工人員，搭乘「點對點」專列赴粵務工。到達廣州南站後，將安排專車將務工人員送往深圳、東莞、佛山、中山等12個城市。（中新社）

廣東是中國大陸經濟大省，也是用工大省，春節後企業用工需求旺盛。廣東各地打出「組合拳」，全力保障企業節後用工，推動經濟發展「虎力全開」。

中新社報導，據廣東人力資源和社會保障廳統計，今年春節後，截至2月11日廣東共組織安排2900餘班次專車、10趟專列和3次包機活動，助力異地務工人員入粵返崗，擴大勞務輸入規模。

廣州市人力資源和社會保障局披露，該市啟動「春風行動2022」，預計將舉辦線上線下招聘會200場次，組織約6000家次企業入場。

節後東莞將提供76場招聘活動和70家人力資源服務機構、657家勞務派遣機構與企業進行對接交流，拓寬企業招工渠道。中山預計將舉行超過100場線上線下招聘會，部分鎮街推出返崗補貼和新增員工補貼，最高每人一次性補貼1000元（人民幣，下同）。

在佛山市人力資源公共服務中心近日舉辦的招聘會上，70家企業共提供2312個崗位。該中心人力資源市場部部長張耀峰表示，佛山很多用人單位全年七八成用工需求集中在春節後；近兩年，佛山推動製造業數位化、智能化轉型升級，對計算機、現代信息、生物科技等領域的人才需求較大。

連日來，廣東不少企業紛紛啟動「搶人」模式，全力補齊用工缺口。佛山市理想衛浴有限公司招聘負責人廖錦科表示，該公司擴大廠區規模，節後招聘規模達到100人左右，其中約七成是普工崗位，三成是技術工崗位。薪酬方面，熟練技工月薪達1萬多元，普工月薪也達到5500元至7000元之間。

在格蘭仕電器配件製造部元器件裝配車間，生產線滿負荷運作。「目前公司正開展新春招聘活動，涉及數十種技工崗位。」格蘭仕招聘負責人說。

旺盛的用工需求背後是廣東平穩向好的工業運行態勢。廣東省工業和信息化廳對重點地市工業經濟運行情況的走訪發現，目前廣東全省超過七成的企業手持訂單可供生產1個月以上，兩成多的企業手持訂單可供生產3個月以上，企業訂單保持較好態勢。此外，近九成企業預計春節後生產經營持平或向好。

廣東 春節

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