台商雲南種山葵 年出口逾2千噸

台商羅霓雲1999年從台灣到雲南昆明，創業廿餘年，主要經營的產品是有「綠人參」之稱的山葵。銷售新鮮山葵的葉桿、根莖，以及山葵醬，年出口量2000多噸，總產量九成以上外銷至日本、泰國、美國。雲南得天獨厚的條件，擁有大高原的平壩，提供大面積栽種，讓羅霓雲農業技術得以發揮，一圓創業夢，她笑著說：「在這裡，我實現了理想，也感到滿足和幸福。」

羅霓雲回憶當初，一下飛機就被雲南宜人的氣候和美麗的景色吸引；更重要的是，雲南相關部門希望發展山葵產業，讓生活在大山裡的群眾脫貧致富，這讓初次到雲南尋夢的她感覺「機會來了！」經過一番考察，羅霓雲於2001年在昆明市宜良縣投資建廠，設立了昆明川達食品有限公司。得益於她在台灣十幾年的農業技術與運營積累，公司擁有穩定的海內外客戶，在市場上站穩腳跟。

山葵是一種經濟價值極高的新銷量農作物，主要用於製作海鮮調味品青芥辣，具有強烈的香、辛、辣獨特風味。羅霓雲表示：「山葵整株都可以食用，按不同的部位，就可以加工成不同的商品。比如說整株山葵泥，最特別的是可以常溫保存，我們用了四年才研發成功。春天開花的時候，就把這個山葵花桿和雲南的辣椒醃製做成小菜，非常好吃。」

深耕廿年，羅霓雲在昆明、大理、曲靖等地建起種植基地，採用公司加基地，再上加農戶的方式，扶持當地村民種植山葵。種植戶超過600戶。羉霓雲說：「我們在2001年的第1個櫃出口到日本，其實客人也很驚訝，因為它磨起來非常亮綠，還有本身的辛辣味，品質客人也是得到相當認可。」

在穩定基礎上，近年來羅霓雲積極拓展內銷市場。她主張用誠心誠意與信用，跟基地農戶做長久發展。不僅是扶貧，現在最重要的，就是怎樣能夠永續發展。

位於昆明近郊的魚米之鄉宜良縣，自古以來皆是雲南糧食的重要產區之一；自明朝初年開始大規模開墾後，獲得「滇中糧倉」美譽。自滇越鐵路開通後，興起機械加工為主的現代工業，現為昆明市優質水稻、烤菸、蔬菜、板栗、生豬、鴨子、奶牛、養魚、花卉基地縣。良好地理和自然氣候環境，使宜良成為農業大縣，享譽「花鄉水城」，現為農業綜合開發示範縣、大陸糧食生產先進縣。近年來，台商台企融入雲南發展，在綠色農業方面合作，將台灣在精緻農業技術方面的優勢，與雲南豐富的物產資源相結合，釋放1加1大於2的效益。