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貝萊德建信養老理財 獲准2城試點

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國銀保監會11日表示，為進一步豐富養老理財產品供給，在前期試點工作基礎上，明確貝萊德建信參與養老理財產品試點，試點城市為廣州和成都。

中新社報導，貝萊德建信是由貝萊德金融管理公司、建信理財有限責任公司和富登管理私人有限公司共同發起設立的合資理財公司。銀保監會稱，貝萊德集團是全球規模最大的養老金專業管理機構，可提供國際良好經驗。

前期，銀保監會按照「審慎、穩健、探索、創新」的總體要求，推動了工銀理財、建信理財、招銀理財以及光大理財四家機構開展了養老理財產品的試點，四家機構的養老理財產品順利發售。

貝萊德建信養老理財產品試點期限為一年，募集資金總規模先期限制在100億元人民幣以內，實施過程中經過評估可再進行調整。

中國銀保監會稱，下一步將密切跟蹤養老理財產品試點情況，加強對養老理財產品試點工作的監督管理，確保試點產品安全穩健運行。同時在總結評估基礎上，穩步推廣養老金融試點。

理財 養老金

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