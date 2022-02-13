才開門三年多 上海網紅「深坑酒店」掛牌近百億求售

號稱斥資人民幣20億元、花了12年心血打造的上海知名地標，佘山世茂洲際酒店（即上海世茂深坑酒店）才開門經營了三年多，由於持有者世茂集團陷入債務危機，近日傳出以人民幣22.5億元（約新台幣99億元）的報價，在大陸仲介圈求售。

據第一財經報導，近日深坑酒店的出售訊息，在大陸仲介圈流傳，標明「現報價22.5億（人民幣）對外出售」。仲介人士透露，賣方希望藉此從仲介機構、高端仲介者手中，尋找具有高購買力的老闆。

按照流傳的待出售資產清單訊息，深坑酒店評估值為人民幣22.5億元，抵押融資餘額為人民幣20.73億元。

訊息稱，該酒店坐落於上海市西南郊佘山景區的天馬山深坑內，在廢棄的採石礦坑壁上打造出全球首個建造在石坑內的自然生態酒店，被美國國家地理頻道《世界偉大工程巡禮》評為「世界十大建築奇蹟 」酒店。

公開資料顯示，深坑酒店經過12年的打造，在2018年11月中旬開業，至今經營三年多，共有336間房間，採取地上兩層、地下16層設計，總建築面積約6萬1,087平方公尺，地下客房又被設計成水下客房，和觀景餐廳均可在室內觀賞熱帶魚景。

財報顯示，2018年底開門的深坑酒店，在該年即實現人民幣3,200萬元的營收，2019年達到人民幣2.79億元，在2020年全年、2021年上半年疫情期間，也分別實現人民幣2.65億元、1.34億元的營收。

不過，隨去年底大陸房地產集團債務危機頻發，世茂集團已先後出手位於香港、上海、廣州等地的核心資產，變現超過人民幣94億元，包括以人民幣45億元，出售位於上海北外灘地茂悅大酒店給上海地產集團。

在此之前，本月初深坑酒店就曾傳出有「接盤方」的訊息，並指有大陸國資背景的集團接手。但當時財聯社報導引述知情人士稱，「這一項目轉讓事宜，暫無實質性進展。」

除了深坑酒店，澎湃新聞報導，世茂集團還預計出售其位於深圳的第一高樓「世貿深港國際中心」，對外報價人民幣151.43億元。