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小商品貿易風向標義烏開市首日客流旺 今年外貿看好
被稱為全球小商品貿易風向球的義烏國際商貿城12日開市，官方統計顯示，開市的第一天共7.5萬個商位的義烏國際商貿城，總開門率達88.3%，吸引了3.9萬名採購商來到現場，總人流量超過20萬人次。
義烏商城集團市場運營公司總經理王向榮表示，今年從開門率和客流量來說，都要比去年更加熱鬧。「今年的訂單已經有了一個好的開端，預計整體會比去年更好。」
作為外貿晴雨表，義烏2021年貨貿出口達人民幣3659.2億元，增長21.7%；進口人民幣243.9億元，增長95.3%；轉口貿易增長6倍。
大陸商務部對外貿易司司長李興乾稱，在去年6.05萬億美元規模、30%高速增長的基數之上，今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。「中國的外貿企業，特別是中小微外貿企業綜合成本明顯上升，經營風險和壓力處於高位。」
不過，義烏商家普遍認為今年訂單將比去年好接，第一財經報導，商家分析，原因之一是去年海運費暴漲，有些國外客商處於觀望心態沒有備貨，「現在手上空了，市場會持續反彈，因此今年接訂估計會比去年好。」
報導指，義烏小商品城今年開市日的一大特色是首次採用線上直播方式，同步向全球採購商發出邀約。受到疫情影響，今年仍有不少外商無法到達義烏市場採購，交易的主戰場也從線下轉移到了線上。
義烏商家指出，當地市場商戶們在春節假期時的常態是停工不停單。第一財經報導，義烏晶鑫玩具店長何丹指出，由於去年因疫情放假時間比較早，物流停的也比往年早，今年客戶早早就開始催着發貨。大陸境內的採購商在大年初六才開始下單，而海外客商更早在節前就開始諮詢和下單。由逾老客戶已經開始下單補貨了，義烏攤商和工廠也同步提前開工。
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