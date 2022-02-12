「大陸地產業進入黑鐵時代」需節衣縮食 萬科董事長：我都不坐頭等艙了

上海《第一財經》報導，大陸大型地產商、曾名列全球前五百大企業之一的萬科企業董事長郁亮近日在公司內部講話中稱，中國的房地產業已經進入「黑鐵時代」，而非「白銀時代」或「青銅時代」。他重申集團上下必須「節衣縮食、戰時氛圍」，並稱自己現在搭飛機已經不坐頭等艙了。

郁亮說，「我助理給我訂機票的時候是不會買頭等艙的，如果有時間接近的航班也會哪班便宜買哪班，能省多少錢不是最重要的，傳達的信號很重要。」

根據《第一財經》公布郁亮本月9日在萬科內部召開主題為「敢拚才會贏」的年會上講話全文，郁亮形容2022年將是集團「破釜沈舟、背水一戰」的一年。

他指出，當前大陸地產業面臨的外部環境第一個特徵是行業進入「縮表出清」階段，也就是「去金融化」。大陸官方已不允許房地產占用過多金融資源，也不允許居民因買房背負高額的債務負擔。「去金融化」是必然的趨勢，也是痛苦的過程。

按去年底召開的中共中央經濟工作會議內容，郁亮將大陸房地產業的新發展模式概括為：「一個中心、三個基本點」。一個中心就是解決老百姓居住問題，三個基本點分別為：房住不炒、租購並舉和「人—地—房」的匹配。

郁亮說，「大家要適應行業回歸民生屬性這個現實，不要指望價格上漲」。除「一個中心、三個基本點」外，大陸房地產業還會有兩個重大變化，一是市場分化會越來越明顯，二是行業規模開始萎縮。

他指出，面對市場萎縮後更加白熱化的競爭，大家都想活下去，都會全力以赴。面對行業到了「黑鐵時代」，今年大家的收入肯定是大幅下調，公司的福利、補貼等等，也要跟「黑鐵時代」相適應。

郁亮重申「節衣縮食、戰時氛圍」，強調要「省吃儉用、減少浪費、營造節表縮食的戰時氛圍」。他並要求萬科員工必須成為「專業高手、全能冠軍、長跑勝將」，「如果我們敢打、會打、願意合夥打，我們就會贏，而且會贏得特別好」。