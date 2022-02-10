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大陸網信辦召集互聯網企業座談 馬化騰表態科技向善

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
騰訊CEO馬化騰。雷峰網
騰訊CEO馬化騰。雷峰網

大陸網信辦春節前召開促進互聯網企業健康持續發展座談會後，網信網訪談了騰訊、阿里巴巴等龍頭企業負責人，騰訊CEO馬化騰表示，將「堅持科技向善」，在規範發展中做優做強；阿里巴巴首席執行官張勇表示，「合規經營是企業發展的前提」。

刊登在網信辦微信公眾號的文章指出，馬化騰表示，未來騰訊公司將堅持科技向善，推進可持續社會價值創新，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。

阿里巴巴首席執行官張勇則表示，阿里巴巴將堅定消費戰略，用更有效的供給更好地服務平台使用者；推出紓困舉措，助力中小企業發展；圍繞生態目標，通過平台帶動上下游和周邊生態共同減碳。

此外，京東總裁徐雷提到，將加強合規能力建設，加大科技創新投入，同時發揮大企業責任擔當，服務國家發展大局，投身鄉村振興和共同富裕。

京東董事會主席劉強東3日宣布捐贈價值約23.4億美元的公司普通股作慈善用途。

小米集團總裁王翔指出，將「不斷加大研發投入，在智慧硬體、智慧汽車等領域深耕」。

在節前召開的座談會上，網信辦表示，大陸網領域法治不斷健全、監管不斷完善是客觀要求、大勢所趨；互聯網企業要增強責任感、使命感，堅持守法經營，努力做大做強。

馬化騰 騰訊

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