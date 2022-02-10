防數據出境 大陸工信部擬要求安全評估

有滴滴出行赴美上市的前車之鑑後，中國大陸各監管部門防堵核心數據出海動作不斷。據工信部10日發布《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》意見稿指出，數據處理者在大陸境內收集和產生的重要數據和核心數據，若需向境外提供，應依法進行安全評估。

據中新社報導，大陸工信部10日再次發布意見稿，公開徵求對《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》的意見。

辦法的意見稿擬規定，工業和信息（大陸用語，與訊息、資訊同意）化領域數據處理者，在中國大陸境內收集和產生的重要數據和核心數據，於法律、行政法規有境內存儲要求的，應當在大陸境內存儲，確需向境外提供的，應當依法進行數據出境安全評估。

意見還提到，非經工信部批准，工業和信息化領域數據處理者不得向外國工業、電信、無線電執法機構提供存儲於中國大陸境內的工業和信息化領域數據。

工信部要求，相關領域數據處理者應當將本單位重要數據和核心數據目錄向地方工業和信息化主管部門（工業領域）或通信管理局（電信領域）或無線電管理機構（無線電領域）備案。

同時，工業和信息化領域數據處理者應當在數據公開前分析研判可能對公共利益、國家安全產生的影響，存在重大影響的不得公開。

在此之前，大陸國家網信辦去年10月，就曾發布過《數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）》，擬規定數據處理者向境外提供在大陸境內營運中收集和產生的重要數據及依法應當進行安全評估的個人資料，應依規進行安全評估。

大陸近年對企業「數據出海」嚴加防範及管理。以網路叫車平台滴滴出行為例，去年6月底赴美上市後，就因洩資疑慮引發監管風暴，陸續遭遇多個監管部門約茶、調查；該年7月，滴滴25款App因官方指「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」被要求下架。