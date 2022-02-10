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決不允許賤賣資產 恒大今年目標賣出60萬戶房

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
恒大董事局主席許家印6日表示，2022年保交樓目標是60萬套。（取自券商中國）
恒大董事局主席許家印6日表示，2022年保交樓目標是60萬套。（取自券商中國）

恒大董事局主席許家印6日表示，2022年保交樓目標是60萬套，強調任何時候都不能賤賣公司資產。不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。

據《券商中國》報導，2022年被許家印定義為走出困境、邁向未來的關鍵之年。儘管動員會仍然圍繞保交樓目標，但是在會議上，許家印表示，要認識到復工復產保交樓的艱鉅性和重要性。

許家印表示，今年的任務很重。常務副總裁梁偉康也提到，2022年要保交樓約7,000萬平公尺、約60萬套的目標，這相當於集團所有保交樓項目中有近50%要在今年完成交付，所以說任務艱鉅、困難重重。

許家印稱，保交樓是涉及千萬戶業主的重大社會民生，重要性不言而喻，這是恒大應該承擔、且必須承擔的社會責任，要不惜一切代價地全力做好這項工作。

恒大 債務

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