矽晶圓供應持續吃緊！勝高2026年產能已售罄
集微網消息，半導體行業矽晶圓的主要供應商Sumco（勝高）表示，其到2026年的產能已經售罄，這表明矽晶圓的短缺狀況可能在未來幾年都不會緩解。
據彭博社報道，勝高是為數不多的提供專用矽晶圓的公司之一，該公司在周三公佈財報後表示，其未來五年300毫米矽晶圓產能都被訂滿，目前不接受150毫米和200毫米矽晶圓的長期訂單，但未來幾年需求可能會持續超過供應。
據了解，2021年矽晶圓的價格比前一年上漲了10%，勝高預計這種漲勢至少會持續到2024年。
勝高表示，盡管需要長期供應的客戶需求強勁，但今年根本無法擴大產量。公司已經盡其所能優化現有生產線，其全套產品（包括200毫米和300毫米矽晶圓）的供需不平衡是一致的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言