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矽晶圓供應持續吃緊！勝高2026年產能已售罄

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半導體行業矽晶圓的主要供應商Sumco（勝高）表示，其到2026年的產能已經售罄。示意圖/聯合報系資料照
半導體行業矽晶圓的主要供應商Sumco（勝高）表示，其到2026年的產能已經售罄。示意圖/聯合報系資料照

集微網消息，半導體行業矽晶圓的主要供應商Sumco（勝高）表示，其到2026年的產能已經售罄，這表明矽晶圓的短缺狀況可能在未來幾年都不會緩解。

據彭博社報道，勝高是為數不多的提供專用矽晶圓的公司之一，該公司在周三公佈財報後表示，其未來五年300毫米矽晶圓產能都被訂滿，目前不接受150毫米和200毫米矽晶圓的長期訂單，但未來幾年需求可能會持續超過供應。

據了解，2021年矽晶圓的價格比前一年上漲了10%，勝高預計這種漲勢至少會持續到2024年。

勝高表示，盡管需要長期供應的客戶需求強勁，但今年根本無法擴大產量。公司已經盡其所能優化現有生產線，其全套產品（包括200毫米和300毫米矽晶圓）的供需不平衡是一致的。

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