聽新聞
test
0:00 / 0:00

市場信心干擾 房企開年融資疲軟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2022年開年，受市場信心尚未全面修復等影響，中國大陸房企融資疲軟。圖為民眾在太原房展會上向置業顧問詢價。（中新社）
2022年開年，受市場信心尚未全面修復等影響，中國大陸房企融資疲軟。圖為民眾在太原房展會上向置業顧問詢價。（中新社）

2022年開年，受市場信心尚未全面修復等影響，中國大陸房企融資疲軟。中指研究院9日發布的數據顯示，2022年1月大陸房地產企業融資總額為792.2億元（人民幣，下同），同比下降70.3%，環比下降16.6%，單月融資規模同比已連續11個月下降。

中新社報導，具體來看，各渠道同比均出現明顯下降。該機構數據顯示，1月分房地產行業信用債融資同比下降53.6%；海外債融資同比下降88.0%；信託融資同比下降83.9%；ABS融資同比下降47.2%。

一般而言，1月分通常為房企的融資高峰，特別是海外債往往集中發行。中指研究院企業事業部研究副總監陳星指出，2019年至2021年的1月分，房企融資總額分別為2823.3億元、2246.7億元及2664.6億元，分別占到全年融資總額的12.2%、9.4%和15.1%。然而今年1月的融資總額不及上年的三分之一。

陳星認為，房企償債能力減弱造成投資人更為審慎，是融資總額下降的主要因素。

貝殼研究院統計數據也顯示，2022年1月大陸房企境內外債券融資累計約481億元，同比下降70%。該機構認為，2021年年末，政策端積極釋放金融利好信號，大陸國內融資環境適度調節，不過，執行層面發債規模尚未得到明顯改善。這意味著當前資本市場觀望情緒猶在，風險出清尚未完全，市場信心未能全面修復。

值得注意的是，1月分招商蛇口、建發分別發行12.9億元和10億元的併購債，同時浦發銀行也成功發行首單併購主體債券，主要用於收併購類貸款的發放。分析認為，收併購類融資或將成為優質房企新的融資渠道。

此外，多筆海外債展期。陳星表示，1月分，有5家房企的交換要約獲得同意，在債券到期前成功展期，避免了違約風險，說明海外投資人對相關房企的資產質量、經營能力有一定的認可，認為其可以在未來一定時間內緩解流動性壓力。

陳星 房地產

延伸閱讀

美REITs犀利 後市樂觀

複合式債券 攻守兼備

債券殖利率攀升 這檔債券ETF受益人數破萬

櫃買債券市場 績效亮眼

相關新聞

台企宏星 3個月製5萬冬奧服裝

大陸體育品牌安踏今年為北京冬奧15大賽項的12支大陸國家隊打造比賽裝備，作為安踏的長期合作夥伴，台企廣東惠州宏星製衣廠在...

市場信心干擾 房企開年融資疲軟

2022年開年，受市場信心尚未全面修復等影響，中國大陸房企融資疲軟。中指研究院9日發布的數據顯示，2022年1月大陸房地...

大陸整頓鐵礦石抬價行為

鐵礦石價格漲太多，大陸官方出手整頓，大陸國家發改委、大陸市場監管總局約談鐵礦石資訊企業，要求不得哄抬價格，此消息傳出後，...

陸對美採購未達標 能源缺口大

彭博社分析美國商務部的數據發現，中國大陸未能達成與美方第一階段貿易協議中所做出的承諾，即在二○二一年底前，要增購價值二千...

廣角鏡／年後求職潮

疫情影響大陸經濟，就業形勢更不容樂觀。春節假期剛過，大陸各地通過多種方式幫助民眾求職。圖為求職者在四川省內江市的人才招聘...

禁娘炮、耽美…上海發布代言負面清單

上海市市場監管局9日公布的「商業廣告代言活動合規指引」，列舉21項商業廣告代言人資格及相關廣告代言活動的負面清單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。