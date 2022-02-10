市場信心干擾 房企開年融資疲軟

2022年開年，受市場信心尚未全面修復等影響，中國大陸房企融資疲軟。中指研究院9日發布的數據顯示，2022年1月大陸房地產企業融資總額為792.2億元（人民幣，下同），同比下降70.3%，環比下降16.6%，單月融資規模同比已連續11個月下降。

中新社報導，具體來看，各渠道同比均出現明顯下降。該機構數據顯示，1月分房地產行業信用債融資同比下降53.6%；海外債融資同比下降88.0%；信託融資同比下降83.9%；ABS融資同比下降47.2%。

一般而言，1月分通常為房企的融資高峰，特別是海外債往往集中發行。中指研究院企業事業部研究副總監陳星指出，2019年至2021年的1月分，房企融資總額分別為2823.3億元、2246.7億元及2664.6億元，分別占到全年融資總額的12.2%、9.4%和15.1%。然而今年1月的融資總額不及上年的三分之一。

陳星認為，房企償債能力減弱造成投資人更為審慎，是融資總額下降的主要因素。

貝殼研究院統計數據也顯示，2022年1月大陸房企境內外債券融資累計約481億元，同比下降70%。該機構認為，2021年年末，政策端積極釋放金融利好信號，大陸國內融資環境適度調節，不過，執行層面發債規模尚未得到明顯改善。這意味著當前資本市場觀望情緒猶在，風險出清尚未完全，市場信心未能全面修復。

值得注意的是，1月分招商蛇口、建發分別發行12.9億元和10億元的併購債，同時浦發銀行也成功發行首單併購主體債券，主要用於收併購類貸款的發放。分析認為，收併購類融資或將成為優質房企新的融資渠道。

此外，多筆海外債展期。陳星表示，1月分，有5家房企的交換要約獲得同意，在債券到期前成功展期，避免了違約風險，說明海外投資人對相關房企的資產質量、經營能力有一定的認可，認為其可以在未來一定時間內緩解流動性壓力。