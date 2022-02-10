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2億人靈活就業 線上平台受青睞

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導
2月9日，「春風行動鄭州2022新春人才系列招聘大會」系列活動啟幕，為求職者提供3.6萬餘個就業崗位。圖為求職者在招聘會現場尋找工作機會。（中新社）
2月9日，「春風行動鄭州2022新春人才系列招聘大會」系列活動啟幕，為求職者提供3.6萬餘個就業崗位。圖為求職者在招聘會現場尋找工作機會。（中新社）

大陸國家統計局相關負責人日前表示，截至2021年底，大陸靈活就業人員已達到2億人，其中從事主播及相關從業人員160多萬人，較2020年增加近3倍。

值得注意的是，思維活躍、擅長創新的大學畢業生群體成為靈活就業的主力軍。據大陸全國高等學校學生信息諮詢與就業指導中心數據統計，2020年和2021年中國大陸大學畢業生的靈活就業率均超過16%。

另一方面，靈活就業也為企業用人提供便利。中國人民大學靈活用工課題組等發布「中國靈活用工發展報告（2022）」藍皮書顯示，2021年大陸有61.14%的企業在使用靈活用工，比2020年的55.7%增加5.46%，企業傾向於擴大靈活用工規模。

而大陸國務院近日印發的「『十四五』數字經濟發展規劃」明確提出，鼓勵個人利用社交軟體、知識分享、影音網站等新型平台就業創業，促進靈活就業、副業創新。在政策支持下，線上平台成為年輕人靈活就業的熱門標的。

近年來，大陸官方多次推廣「靈活就業」的概念，去年5月大陸總理李克強至寧波考察人才市場時，靈活就業成為出現頻率最高的關鍵字，李克強並指，靈活就業是群眾增加收入的重要渠道，同時對服務業發揮重要作用。

為因應靈活就業的趨勢，去年7月，大陸人社部等8部門印發「關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見」，對新就業形態勞動者的勞動報酬、合理休息、社會保險、勞動安全等權益作出明確要求。

不過，「靈活就業」概念在大陸也存在不同聲音，儘管官方宣稱其為新形態就業模式，類似自由兼職者。但仍有許多民眾認為，這背後隱藏失業、打零工的危機。

李克強 考察

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