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約談企業杜絕哄抬 鐵礦石期貨跌逾6%

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導

2月9日上午，有消息指大陸國家發展改革委、市場監管總局近日約談鐵礦石資訊企業，並要求不得哄抬價格，此訊息發布後，鐵礦石主力合約在9日收盤跌逾6%，收報每噸人民幣781元。此前，鐵礦石期貨8日一度每噸達人民幣841元，創下去年8月以來的新高。

上海證券報報導，近日大陸國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格訊息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格訊息，不得捏造散布漲價訊息，不得哄抬價格。

事實上，春節前大陸監管層便已釋放訊號。1月28日，大陸國家發改委發布訊息稱，近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現異常波動。有關方面分析認為，當前鐵礦石市場供需總體穩定，大陸國內庫存處於多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。

此後，隨即有相關機構在9日發布公告稱，鐵礦石資訊機構因訊息失實引發市場關注，目前已發布澄清聲明。

那麼鐵礦石短期價格上漲的原因為何？事實上，目前鐵礦石仍處於供需兩弱格局。從大陸鐵礦石港口庫存數據顯示，截至上周，大陸全國45個港口鐵礦石庫存總量為1.57億噸，較前一周增加416萬噸。總體仍處於歷史較高位。春節前後，港口疏港量下降，導致庫存累積，目前鐵礦石供應充裕。

南華期貨表示，冬奧會期間鋼廠限產仍較為嚴格，部分城市鋼廠開工有所回落，節後鋼廠鐵礦石庫存以消化為主。隨著限產持續影響以及鋼廠現貨利潤的相對回落，鋼廠復產和補庫節奏偏緩，或將延後至3月分。

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