禁娘炮、耽美…上海發布代言負面清單

上海市市場監管局9日公布的「商業廣告代言活動合規指引」，列舉21項商業廣告代言人資格及相關廣告代言活動的負面清單。

同時，將「利用發生違法犯罪、違反公序良俗等行為的明星藝人進行廣告代言」「以扮演黨和國家領導人、英雄烈士或者國家機關工作人員的形象進行代言」「借嚴肅政治議題開展商業宣傳，惡搞經典、歪曲歷史等違法違規商業營銷宣傳」「宣揚拜金主義、享樂主義和奢靡之風、鋪張浪費、『娘炮』『耽美』等不良文化」「炒作個人隱私、軟色情等低俗庸俗媚俗現象」等，明確列入廣告代言活動負面清單。

中新社報導，該「指引」歸納梳理相關法律法規規定，結合廣告行業實際，對商業廣告代言活動管理中的幾個主要方面給予重點提示，涉及廣告代言人、廣告主、廣告經營者和廣告發布者等廣告代言活動相關市場主體，旨在加強法規宣傳指導，促進市場主體更加深入理解法規要求，落實主體責任。

「指引」明確開展商業廣告代言活動應遵循的基本行為規範，並對商業廣告代言活動相關主體提出合規經營建議。

倡導廣告代言人及其經紀公司在開展廣告代言活動前，對代言的商品或者服務的品類和廣告內容進行審查；在推薦、證明之前，需要使用商品或者接受服務；注重評估廣告主信用和廣告代言風險，謹慎代言等。倡導廣告主對廣告代言人進行背景內容審查和日常品行調查，慎重選擇代言人，一旦發現廣告代言人發生違法犯罪、違反公序良俗等行為或者法律法規規定不得代言的情形，及時採取停播、撤回等方式停止發布代言廣告，以減少對品牌產生的負面影響等。