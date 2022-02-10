沉香之鄉 廣東茂名振興產業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「中國沉香之鄉」廣東茂名市電白區因盛產沉香而得名。近年來，當地政府大力發展沉香產業，助力鄉村振興。

中新社報導，茂名市瑜豐沉香文化創意產業園負責人溫全君表示，沉香是一味珍貴藥材，也是高級香品的基礎香料，同時還是具收藏鑒賞價值的工藝品。電白沉香已有1500多年發展歷史，目前中國沉香種植超過50萬畝，大部分沉香種苗都是電白提供。古時沉香不僅作為貢品被歷朝歷代的達官貴人所追捧，還經海上絲綢之路走向日本、東南亞以及歐洲等國家和地區。

奇楠是沉香的一種，屬珍稀品種，近年來，電白成功嫁接奇楠苗的新技術，讓沉香樹結香時間縮短，電白傳統的白木沉香逐漸被奇楠沉香所替代，同時吸引大陸各地的買家。

中國大陸沉香主產區電白觀珠鎮，沉香種植面積超過10萬畝，樹苗交易場面火熱，當地沉香產品多達一百多個品種。

黃富藝在觀珠鎮經營著一家以銷售沉香加工產品為主的工藝品店，通過「協會+香農+電商」模式直播帶貨，現有26間直播室和32名主播，日銷售額約20萬元（人民幣，下同），主播的月收入從5000元到4萬元。

「主播大部分是當地的家庭主婦，經過培訓上崗後，會根據粉絲需求介紹本地沉香的種植環境、生長情況以及加工產品等，甚至還講述電白沉香的故事和教授挑選沉香的細節。直播帶貨不僅宣傳電白沉香，還為地方香農和從業人員帶來可觀的經濟收入。」黃富藝說。

直播 主播

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