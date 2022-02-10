27地將設跨境電商試驗區

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據中國政府網8日消息，為發揮跨境電商助力傳統產業轉型升級、促進產業數位化發展的積極作用，大陸國務院日前批覆同意在鄂爾多斯市、揚州市、阿拉山口市等27個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區，具體實施方案由所在地省級政府分別負責印發。

新華社報導，自2015年設立首個跨境電商綜合試驗區，幾經擴圍，截至目前，中國大陸共有跨境電商綜合試驗區132個。根據大陸國務院關於同意在鄂爾多斯等27個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區的批覆，本批27個城市和地區將複製推廣前五批綜合試驗區成熟經驗做法，全力以赴穩住外貿外資基本盤，推進貿易高質量發展。

近年來，中國大陸外貿新業態蓬勃發展、持續創新。如何進一步實現跨境電子商務自由化、便利化、規範化？批覆強調，有關省（自治區）政府要切實加強對綜合試驗區建設的組織領導，健全機制、明確分工、落實責任，有力有序有效推進綜合試驗區建設發展。大陸國務院有關部門要按照職能分工，加強對綜合試驗區的協調指導和政策支持，切實發揮綜合試驗區示範引領作用。

此外，大陸國務院還要求建立健全跨境電子商務信息化管理機制，根據有關部門的管理需要，及時提供相關電子信息。要定期向大陸商務部等部門報送工作計畫、試點經驗和成效，努力在健全促進跨境電子商務發展的體制機制、推動配套支撐體系建設等方面取得新進展、新突破。

作為加快發展外貿新業態新模式的重要支持舉措，擴大跨境電商綜合試驗區範圍具有明顯帶動作用。專家認為，鼓勵跨境電商綜合試驗區擴圍，支持其開展先行先試，充分利用線上線下相結合的渠道，有利於拓展多元市場空間，促進外貿穩中提質。

電商 國務院

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