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「喜茶」傳大裁員涉30％員工 店家稱正常調整

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
喜茶門市。取自喜茶官網
喜茶門市。取自喜茶官網

綜合陸媒報導，知名連鎖飲料品牌「喜茶」9日傳出正進行大規模裁員，裁員年前已啓動，年後還會再裁一部分，總體涉及30%員工。對此，喜茶回應「消息不實，屬於正常人員調整」。但喜茶裁員的傳聞也讓其組織管理等內部問題暴露出來。

據悉，有喜茶員工稱全體員工無年終獎，另有說法稱「延期發放」。訊息安全部門全部裁掉，門店拓展部門被裁50%。被裁的員工將得到正常N+1補償，也可以選擇內部調動去其他部門，比如從技術部門轉為業務部門等。

對於上述傳聞，喜茶方面回應：「消息不實，屬於正常人員調整。」喜茶稱，相關傳聞皆為不實訊息，公司不存在所謂大裁員的情況，年前少量的人員調整為基於年終考核的正常人員調整和優化。同時，員工的年終獎也均已根據績效表現，於春節前正常發放至員工手中。

不過，喜茶裁員訊息引發眾多討論，有多位員工匿名表示，喜茶近一年業績不佳，雖然賺錢但是淨利潤負增長，「可能迫於財報壓力，為上市做準備。精簡人力資源，可以讓財報好看一點」。

也有一說法認為喜茶內部公司文化出現問題，包括內部管理混亂、高管拉幫結派、內鬥明顯與制度不清晰等。因此有匿名員工出面透露，這次裁員其實也是政治鬥爭的結果。「這次裁員，一部分也是政治鬥爭的結果。喜茶的高管團隊，很少有待夠兩年的，一般一年多就走了，有的半年就被開除。高管之間拉幫結派非常明顯。之前高管是騰訊的，內部團隊就都換成騰訊出來的人；在那之前，都是唯品會出來的人」；「如果員工屬於高管派系類的，即使摸魚，也會得到好的績效考評。這樣的內部管理讓很多員工吃不消，所以喜茶內部員工流動非常大，做滿兩年的人很少。」

據久謙咨詢中台數據顯示， 2021年7月起，喜茶在大陸的坪效與店均收入開始下滑。以10月份數據為例，店均收入與銷售坪效7月份較上月下滑了19%、18%；與去年同期相比，則下滑了35%、32%。

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