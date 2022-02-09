傳員工過勞猝逝 B站：增聘千人降工作壓力

俗稱「B站」的大陸影音平台「嗶哩嗶哩」先前傳出一名員工於春節期間被要求加班工作，其後猝死，該事件在大陸社會引發熱烈討論。對此，B站首先是發布內部消息否定加班消息，但8日晚，B站向猝死員工家屬致歉，並表示將增加千名員工來降低工作壓力。

7日有消息稱，Ｂ站員工在春節期間因加班而猝死。同時有陸媒披露，B站內容安全中心發布內部通告稱，對於網傳一員工因加班猝死一事，經內部考勤核查，該員工按照工作計劃正常上下班，工作時間為9時30分至18時30分，做五休二，在事發前一周內未存在加班等情況。

隨著疑似家屬出面指控Ｂ站在出事後拒絕協商且態度惡劣，又有消息指，媒體要發出Ｂ站員工猝死的稿件遭Ｂ站攔截；同時有Ｂ站員工匿名爆料指，Ｂ站在春節強制加班，請假就扣錢等，引起大陸網路熱烈議論。

8日，Ｂ站在官方微博發布長文，除了向猝死家屬致歉外，並表示將用最大力度擴招審核人員，今年增加招聘1000人。該公司稱，人手的增加，可以有效降低人均工作壓力。

根據B站微博，該員工從事工作為內容安全審核，是具有全天候特殊屬性的工作，即使逢春節假期，內容安全審核工作也無法暫停，和其他公共服務職業一樣，需要通過輪班、值班來完成工作。