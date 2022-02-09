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人行官員：跨境互聯網券商若無牌照 如同「無照駕駛」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方點名老虎證券不合規。圖為吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）現身北京並宣布投資互聯網券商老虎證券（Tiger Brokers）。圖取自老虎證券
大陸官方點名老虎證券不合規。圖為吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）現身北京並宣布投資互聯網券商老虎證券（Tiger Brokers）。圖取自老虎證券

中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦日前在《中國金融》上撰文指出，金融作為特許行業，必須持牌經營。他表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台向境內投資者提供境外證券投資服務，應認定為在大陸境內「無照駕駛」，涉嫌非法金融活動。

孫天琦表示，金融產品是「專賣品」，不是任意機構都可以賣的，不是想賣給誰就賣給誰的，也不是誰想買就能買的。「大V」通過社交媒體帶貨銷售金融產品必須持牌，否則屬非法金融活動。

至於有哪些行為牽涉到「無照駕駛」？孫天琦舉例稱，一些中資券商的境外經紀子公司（持有境外牌照）與中資銀行境外子行（持有境外牌照）合作，利用APP提供類銀證轉帳服務，使境內客戶得以參與境外股票投資。此外，在面向公眾、全網銷售金融產品方面，孫天琦認為，包括了第三方互聯網平台存款、可以全網銷售的公募基金、公募銀行理財產品、互聯網保險等都可能涉嫌非法金融活動。

孫天琦認為「金融牌照有國界」，雖然擴大金融業開放是構建新發展格局的必然要求，但境外機構在境內展業必須遵守境內監管規則。已對外開放的金融業務，境外機構必須持境內相關牌照合法合規經營。境內禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。境外機構在境內從事禁止的、未對外開放的金融業務或者僅持境外牌照在境內展業，屬非法金融活動。

孫天琦指出，部分金融產品或服務僅能面向特定對象提供，數位環境下也要堅決落實，不能全網無差別銷售。他提到，數位經濟條件下，金融牌照的地域邊界和客群邊界的實現，需要監管部門下功夫。

此前，大陸官方曾多次表示跨境互聯網券商屬非法，其中「富途證券」與「老虎證券」去年曾被官方直接點名，導致兩家公司股價直落。富途證券從2021年10月中旬的91.6美元附近，跌至2月7日的41美元，股價下跌55%;老虎證券也一路狂跌近60%。

中國人民銀行 理財

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