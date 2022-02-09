春節郵政快遞業務 增16%

大陸國家郵政局7日發佈監測數據顯示，今年春節期間（1月31日至2月6日），大陸全國郵政快遞業共攬收和投遞快遞包裹7.49億件，較去年農曆年同期增長16%。

中新社報導，今年春節期間，中國郵政快遞業運行情況總體安全穩定，郵政快遞服務業務量增幅較大。其中，攬收快遞包裹4.2億件，與2019年、2020年、2021年農曆同期相比分別增長545%、338%、12.04%；投遞快遞包裹3.29億件，與2019年、2020年、2021年農曆同期相比分別增長645%、280%、21.6%。

自1月17日春運開始以來，截至2月6日，大陸全國郵政快遞業已累計攬收快遞包裹38.9億件，較去年農曆同期增長34.1%；投遞快遞包裹共44.6億件，增長36.94%。

春節是一年中的消費旺季，特別是在「就地過年」的倡議下，網絡拜年、互寄年貨成為過年新方式。今年春節期間，節日期間特色產品和節慶寄遞需求旺盛，農產品網銷繼續保持快速增長態勢，寄遞企業堅持「不打烊、不休網、不積壓」，努力克服南方地區低溫陰雨雪天氣帶來的不利影響，為民眾度過喜慶安康的新春佳節提供了良好的寄遞服務保障。 據瞭解，郵政快遞企業嚴格執行國際郵件快件逐件、各面消毒等作業規範，嚴防「物傳人」，落實寄遞渠道全鏈條全環節有效防控，未發生大規模郵（快）件停滯延誤，未發生重特大生產安全事故。