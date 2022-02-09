1月 找房熱度降溫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

58同城、安居客8日發佈的2022年「1月國民安居指數報告」顯示，春節前夕，1月中國找房熱度出現一定程度降溫，環比下跌7.7%。不過，當月，反映二手房市場預期的經紀人信心指數繼續回升。

中新社報導，報告指出，1月份，一線城市找房熱度環比下跌4.2%，二線城市找房熱度環比下跌8.5%，三四線城市找房熱度環比下跌7.9%。當月，常州、岳陽、宜昌、三亞、舟山和大連等城市找房活動相對活躍，找房熱度環比均有所上漲。 　從市場預期來看，報告指出，今年1月購房者信心指數與去年12月持平，為106.3，高於去年下半年的低谷。48.3%的購房者認為調控仍會繼續以抑制房價上漲。對於2022年房價走勢的看法，有37.9%的購房者認為今年房價將會上漲，也有32.8%的購房者認為今年房價將下行。此外，有39.6%的購房者認為2022年樓市成交套數將會上漲。

從經紀人信心指數來看，2022年1月份，經紀人整體信心指數為102.9，環比上漲9.6%，連續第二個月回升。其中，有39.8%經紀人認為限制房價的調控政策會持續出台；有43.8%的經紀人認為2022年二手房價格將與2021年基本持平；還有48.9%的經紀人認為2022年二手房市場成交量同比將會上漲。

當月，重點城市新房在線均價和二手房掛牌價小幅波動。2022年1月全國重點監測的65城新房線上均價為每平方米17582元人民幣，環比微跌0.15%。二手房掛牌均價為每平方米16888元，環比微漲0.35%。落實二手房參考價制度的城市中，有4個城市二手房掛牌均價環比下行。

二手房 人民幣 一線城市

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