RCEP首月 寧夏出口逾千萬美元

銀川海關表示，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）實施首月，銀川海關共為寧夏企業簽發RCEP原產地證書34份，貨值1010.57萬美元，涉及增溫劑、電極糊、枸杞、鉭絲等產品，出口國均為日本。 中新社報導，寧夏伊品生物科技股份有限公司是一家以生產氨基酸類飼料添加劑為主的高級認證企業，開展進出口貿易已有25年，每年出口50多個國家和地區。「按照日本對中國的RCEP關稅減讓安排，我們出口日本的貨物賴氨酸鹽酸鹽、賴氨酸硫酸鹽最終將實現零關稅，外商在進口時可以享受到關稅減免，為我們進一步拓展日本市場奠定基礎」。寧夏伊品生物科技股份有限公司經辦人羅瑩表示，他們計劃申請經核准出口商認定資質，審核通過便可自行開具原產地聲明。

據悉，根據RCEP在途貨物的補發規定，出口企業可以在貨物裝運後一年內申請補發證書，另外，允許協定生效前已從中國出口但尚未抵達的在途貨物可以通過補發原產地證書的方式充分享受政策紅利。目前，銀川海關對寧夏外貿企業開展各類線上RCEP專題培訓，並制定RCEP政策幫扶企業名單，「一對一」指導申請經核准出口商認定資格。