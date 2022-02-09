鄭州富士康徵人 推薦獎金調升
由於蘋果iPhone 13熱銷，和新款iPhone SE手機有望在春季發布，據中證報報導，鄭州富士康iDPBG事業群近日宣布，擴大招募普通員工，推薦獎金從原先的人民幣6000元，調升到最高的人民幣8000元（約合新台幣3萬5千元），漲幅超過33%。
按照鄭州富士康iDPBG事業群公告，該廠區自2月4日起，就提前展開員工招募，離職返崗員工入值獎金人民幣5400元，內部推薦獎金最高人民幣6000元；6日起，鄭州富士康進一步調升內部推薦獎金至人民幣8000元。
事實上，為應對春季強勁的需求，富士康鄭州科技園2日晚間曾發布訊息指，春節鄭州富士康有近10萬人留守，員工除配合出勤，除工資、加班費外，最高可拿到人民幣3000元的獎勵。
除此之外，綜合陸媒報導，富士康深圳廠龍華、觀瀾園區，和成都富士康也分別在年後繼續招聘員工，分別提供人民幣3000元到4000元不等的入職獎金。
中信建投分析，蘋果有望在3月初舉行的活動中，推出具有5G功能的新款iPhone SE以及新款iPad Air，這將讓2022年成為蘋果發布新品數量最多的一年，為產業鏈帶來拉動。
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