激發市場活力 上海等地推新政

大陸農曆新年後首個工作日，包括上海、浙江、吉林在內的多地推出新政，意欲激發市場活力。

中新社報導，上海市市場監管局7日發佈信用監管十條新政，縮短行政處罰信息公示期，指導支持相關企業通過國家企業信用信息公示系統申請信用修復，並及時將符合條件的企業移出嚴重違法失信名單，解除信用約束措施。

新政對僅受到警告的行政處罰信息不予公示；對受到通報批評或者較低數額罰款的行政處罰信息公示，滿3個月即不再公示；對其他行政處罰信息公示滿6個月（其中食品、藥品、特種設備領域行政處罰信息公示滿1年）且符合一定條件的企業，支持通過國家企業信用信息公示系統申請信用修復。 浙江印發「關於持續激發市場主體活力政策舉措二十條的通知」，以小微企業和個體工商戶為重點，著力優准入、促創新、增動能、拓渠道、減負擔、護秩序。 截至2021年12月底，浙江共有各類市場主體868.47萬戶，同比增長8.12%。其中，小微企業和個體工商戶佔全部市場主體近96%，是浙江經濟發展的基本盤。浙江在册個體工商戶戶均吸納就業3.17人，從業人員1200萬左右，吸納就業預期穩定。 聚焦浙江外資企業，2021年總量出現小幅增長，基本回到疫情前水平。截至2021年12月底，浙江在册外資企業4.53萬戶，同比增長3.9%。該省全年外資企業新設4653戶，同比增長40.19%。 吉林省優化營商環境加快項目建設大會7日在長春召開，這是中國東北老工業基地吉林連續八年在春節後的首個工作日召開全省性大會聚焦改善營商環境。

吉林省2021年投資延續高速增長態勢，固定資產投資同比增長11.0%，增速居中國第四位。億元人民幣及以上在建項目個數同比增長9.8%，製造業、基礎設施等領域成為投資熱門。