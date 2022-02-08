妥協？ 大陸在樓市低迷之際放寬部分房地產貸款限制

中國大陸監管部門日前放鬆了保障性租賃住房有關的貸款的限制。

據彭博社報導，中國人民銀行8日聲明，保障性租賃住房有關貸款將不納入房地產貸款集中度管理。一年多前，大陸監管當局要求金融機構將其對房地產行業貸款敞口減少到一定水平。

中國大陸正在加大力度開發更多的出租物業，因為房價經過多年的快速上漲，許多年輕人和農民工在很大程度上負擔不起大城市的房屋。在房地產行業流動性危機蔓延下，啟動更多公共房地產項目也可能有助於應對房地產開發放緩。

大陸住房和城鄉建設部上個月說，到2025年的五年內，將在40個重點城市新增650萬套保障性租賃住房 。

另據香港信報財經網，中國人民銀行及中國銀保監會發布通知，自通知印發之日起，銀行業金融機構向持有保障性租賃住房項目認定書的保障性租賃住房項目發放的有關貸款，不納入房地產貸款集中度管理。

同時，銀行業金融機構要加大對保障性租賃住房的支持力度，按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，提供金融產品和金融服務。銀行業金融機構要嚴格執行中國人民銀行、銀保監有關統計制度，確保數據真實準確。

該通知適用於執行房地產貸款集中度管理制度的銀行業金融機構。