香港1月樓市交易 大減16.5%

香港特區政府土地註册處7日發布統計數字，香港2022年1月送交土地註册處註册的所有種類樓宇買賣合約共5911份，較2021年12月下跌16.5%。經統計，該數字為2020年9月以來的新低。

中新社報導，統計還顯示，香港1月樓宇買賣合約總值544億元（港元，下同），較去年12月下跌38%，與去年1月比較，亦下跌18.6%；上述買賣合約中的住宅樓宇買賣合約佔4275份，環比下跌16.9%；1月的住宅樓宇買賣合約總值434億元，環比下跌10.5%。

對此，香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，淡季遇上變異病毒肆虐，香港整體樓宇買賣登記逐步向下。陳海潮認為，1月一手私宅買賣登記量跌幅最急劇，主因是月內缺乏大型新盤銷售的登記，主要靠小型項目或貨尾登記為主；二手住宅市場方面，因聖誕新年假期，加上疫情日益嚴峻，導致二手交投同告偏軟，拖累緊隨的登記量。

他說，2月恐重返兩年前疫情初次暴發時的水平。年關交替向來是傳統淡月，加上今年適逢變異病毒株奧密克戎在社區暴發，觀乎近日在節後的確診數字急促上升，令市場表現較為觀望，發展商或恐特區政府會進一步收緊限聚措施，而影響節後推售新盤的步伐。

二手市場方面，業主及買家均小心翼翼，亦拖慢交投進度，就連工商鋪都將轉趨觀望。他預測，今年2月整體樓宇交易在整體物業市場持續處於按兵狀態下，料環比再跌近兩成，可能會失守5000宗大關，跌至23個月新低。