聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港1月樓市交易 大減16.5%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區政府土地註册處7日發布統計數字，香港2022年1月送交土地註册處註册的所有種類樓宇買賣合約共5911份，較2021年12月下跌16.5%。經統計，該數字為2020年9月以來的新低。 　　

中新社報導，統計還顯示，香港1月樓宇買賣合約總值544億元（港元，下同），較去年12月下跌38%，與去年1月比較，亦下跌18.6%；上述買賣合約中的住宅樓宇買賣合約佔4275份，環比下跌16.9%；1月的住宅樓宇買賣合約總值434億元，環比下跌10.5%。 　　

對此，香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，淡季遇上變異病毒肆虐，香港整體樓宇買賣登記逐步向下。陳海潮認為，1月一手私宅買賣登記量跌幅最急劇，主因是月內缺乏大型新盤銷售的登記，主要靠小型項目或貨尾登記為主；二手住宅市場方面，因聖誕新年假期，加上疫情日益嚴峻，導致二手交投同告偏軟，拖累緊隨的登記量。

他說，2月恐重返兩年前疫情初次暴發時的水平。年關交替向來是傳統淡月，加上今年適逢變異病毒株奧密克戎在社區暴發，觀乎近日在節後的確診數字急促上升，令市場表現較為觀望，發展商或恐特區政府會進一步收緊限聚措施，而影響節後推售新盤的步伐。

二手市場方面，業主及買家均小心翼翼，亦拖慢交投進度，就連工商鋪都將轉趨觀望。他預測，今年2月整體樓宇交易在整體物業市場持續處於按兵狀態下，料環比再跌近兩成，可能會失守5000宗大關，跌至23個月新低。

香港 疫情

延伸閱讀

香港1月PMI數據出現萎縮

香港COVID-19確診 連2天超過600例

香港宣布2年來最嚴防疫措施 限聚令緊縮至2人

香港欲與病毒共存 遭大陸官媒狠批

相關新聞

數位人民幣標準研制 啟動

中國人民銀行及銀保監會等四部委昨（8）日發布《金融標準化「十四五」發展規劃》，強調要穩妥推進法定數位貨幣標準研制，探索建...

小米戰蘋果 五年砸4,400億

小米董事長雷軍昨（8）日表示，正式成立高端化戰略工作組，「產品和體驗要全面對標（意指對準目標） iPhone， 三年內拿...

海南離島免稅店 春節賺逾21億

海南省商務廳7日發布數據顯示，今年春節假期海南離島免稅購物再創新高，島內10家離島免稅店總銷售21.31億元（人民幣，下...

大陸穩投資 省市火力全開

虎年正式開工，大陸穩投資火力全開，福建、湖南、上海、陝西等多地皆有大批重大項目集中開工，涉及新基建、智慧製造等領域，投資...

陸拚新基建 閩湘投資逾1.7兆

虎年正式開工，中國大陸穩投資火力全開，福建、湖南、上海、陝西等多地皆有大批重大項目集中開工，涉及新老基建、智慧製造等領域...

美出口管制 大陸商務部：堅決反對

美商務部新增33家陸企為出口管制「未經驗證清單（UVL）」，大陸商務部強硬表態「堅決反對」，促美方立即糾正錯誤作法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。