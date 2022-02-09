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海南離島免稅店 春節賺逾21億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
春節假期海南免稅購物人氣旺，海口市顧客在中免集團免稅店選購箱包。（中新社）
春節假期海南免稅購物人氣旺，海口市顧客在中免集團免稅店選購箱包。（中新社）

海南省商務廳7日發布數據顯示，今年春節假期海南離島免稅購物再創新高，島內10家離島免稅店總銷售21.31億元（人民幣，下同），同比增長151%。其中，免稅銷售額19.44億元，同比增長156%；免稅購物人數30.18萬人次，同比增長138%；免稅購買件數181.58萬件，同比增長157%。

中新社報導，在海口海控全球精品免稅城，各店銷售火爆，不少櫃檯前遊客排隊買單。「為自己挑新春禮物，還要給閨密買幾款化妝品」。來自山東的劉女士說，種類多、折扣多，買免稅年貨是海南旅遊的必選內容。

當前疫情仍然影響跨國旅行，海南藉此契機促境外消費回流。2021年海南離島免稅店總銷售額突破600億元，今年目標達到1000億元。

為實現「開門紅」，海南多方面活躍免稅市場。官方發放離島免稅購物消費券，免稅店推出優惠套券，各品牌也為虎年推出限量款產品。中免三亞國際免稅城有關負責人介紹，該店聚焦免稅「首店經濟」和差異化經營，節前引進戴比爾斯、紀梵希等多家海南免稅首店，還推出線上線下促銷活動。　

今年春節，免稅購物帶動三亞旅遊業升溫。遊客除看海、遊景區外，還專門留出時間買免稅品。從廣東佛山回三亞過年的朱女士說起她的省錢攻略：「某款知名品牌的精華面霜單件6折，與有稅專櫃售價相比，相當於打了4.5折，非常實惠」。

逛免稅店不僅受外地遊客青睞，也成為市民的新年俗。「不離島無法購買，但也要來湊熱鬧」。海口市民吳女士說，節日期間免稅店內喜氣洋洋，她喜歡到此感受時尚氛圍。海口海控全球精品免稅城銷售主管余安生說，免稅店已經融入商圈，構成本地人獨特的節日生活。

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