漳州新春開工 產業攻堅年啟動

虎年春節假日剛結束，著名僑鄉和台胞祖籍地福建省漳州7日有27個重大項目集中開工，總投資324.5億（人民幣，下同），當中有不少台資項目在漳州落地。

中新社報導，官方發布的經濟統計數據顯示，漳州市GDP2008年首次突破千億元，2012年破2千億，2016年突破3千億，2019年突破4千億，2021年達5025.4億，躋身中國城市50強。

漳州市委書記張國旺在2月7日召開的「產業發展項目建設攻堅年」動員大會上說，從突破千億元到突破五千億元，十三年實現五級跳，福建的這個魚米花果之鄉何以取得這個大跨越？相關經濟專家受訪時認為，進入新世紀後，從發揮農業優勢到加快工業化進程理念的提出，從「工業立市」到「工業強市」發展戰略的演變，漳州加快工業化進程的認識和行動更加統一。

工業的大發展，加速漳州產業轉型；而大項目的布局，帶動漳州產業集聚。官方數據顯示，2021年漳州新簽約項目超1100個、總投資超4200億，其中10億元以上產業項目100個，新開工市級以上重點項目281個；中沙乙烯、漳州核電、聯盛林漿紙一體化、古雷煉化一體化一期、奇美化工等重大項目加快推進建設或竣工投產，其中多是外資、台資項目。

尤為突出的是，漳州高質量推進古雷石化產業發展，2021年古雷煉化一體化一期等3個項目投產，中沙古雷乙烯項目合作合同簽約，初步形成「芳烴一聚酯」、「烯烴一塑料」兩條產業鏈。過去5年，漳州深化兩岸經貿合作，新增台資企業380家，實際利用台資114億。

目前，漳州舉全市之力發展古雷石化產業，力促中沙古雷乙烯等10個項目早日開工、奇美PS二期等6個項目盡快投產，推動石化全產業鏈發展；主動融入「海絲」核心區建設，積極爭取設立中國（福建漳州）—菲律賓「兩國雙園」經貿創新發展示範園區；爭創兩岸產業融合發展示範區，力爭新辦台資企業項目60個以上。

漳州預期今年地區生產總值增長7.5％，力爭今後五年地區生產總值突破7000億元，經濟綜合實力走在福建全省前列。