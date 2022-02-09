福建首季開門紅 230項目同步開工

福建省第一季度重大項目於7日視頻連線集中開工活動舉行。共有230個重大項目，總投資2398億元（人民幣，下同），年度計劃投資564億元。

中新社報導，相較2021年，這批項目在體量上呈現較大增長，總投資額同比增長35％，年度計劃投資同比增長24％。此間觀察人士認為，這次福建一季度集中開工時間較以往提前不少，目的是高效率、快節奏，全力以赴實現「開門穩、開門紅」。

報導稱，過去一年，儘管遭遇新冠肺炎疫情的不利影響，福建省依然實現「十四五」良好開局：地區生產總值達48810億元，同比增長8%；出口首次突破1萬億元，貨物貿易規模創歷史新高；閩台貿易額首次突破千億元。

2021年，福建重大項目累計完成投資1663億元，為全年經濟運行在合理區間提供了有力支撐。此次集中開工的重大項目中，產業項目多，達147個，總投資1766億元，年度計劃投資423億元；大項目多，總投資超過30億元的項目達17個，超過20億元的項目達25個，超過10億元的項目達59個。

新能源產業是福建省重點布局的戰略性新興產業。根據規劃，「十四五」時期，福建省計劃打造2個以上產值超千億元的新能源產業集群，建成大陸全國乃至世界級的新能源產業技術、標準、成果、裝備的輸出高地。

福建各地此次就集中開工了一批投資額大的新能源產業項目，其中包括總投資68億元的馬尾新能源裝備智造基地項目，總投資50億元的中創新航廈門三期項目，總投資50億元的福鼎時代鋰離子電池生產基地四期項目，總投資20億元的三明中州鋰電池導電劑和添加劑生產項目等。

福建是台胞台企登陸的第一家園，平潭新興產業園基礎設施建設（一期）項目、福州（台商）萬洋眾創城項目等多個涉台項目也集中開工。

位於平潭新興產業園區的平潭新興產業園基礎設施建設（一期）項目，建成之後將有利於提升平潭新興產業園區的配套水平，增強承接台灣產業轉移的區域整體功能，逐步實現產業集群化發展。

平潭新興投資開發公司總經理鄭梁表示，目前該園區已吸引20家企業簽約入駐，入駐企業中台企佔了三分之一左右，未來招商對象主要是新一代信息技術產業和大健康產業等。