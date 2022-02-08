陸央行加力支持保障性租賃住房 項目供給進度有望加速

中國人民銀行（大陸央行）、大陸銀保監會8日發布通知稱，銀行業金融機構向持有保障性租賃住房項目認定書的保障性租賃住房項目發放的有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。市場分析指出，這是政策利多，大陸各地保障性租賃住房項目供給建設進度有望加速。

人行官方網站於8日刊登「關於保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知 」，其中提到，銀行業金融機構要加大對保障性租賃住房的支持力度，按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，提供金融產品和金融服務。

據陸媒「21世紀經濟」報導，業內人士對此並不意外，因為去年12月召開的中央經濟工作會議便提出「房住不炒」，而今年1月下旬的全國住房和城鄉建設工作會議也明確，今年將大力增加保障性租賃住房供給，以人口凈流入的大城市為重點，全年建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）。

此外，德邦證券首席宏觀經濟學家蘆哲通過「路透」表示，保障性租賃住房的主體不只是房企，有很多國企、民企、政府單位也參與進來，相關融資在國辦文件里提到了會給財稅優惠，鼓勵社會資本參與，因此貸款不納入房貸集中度管理應該是很基本的一件事。

一位固收從業人員指出，保障性住房是房企的目前可開拓挖掘的業務點，但是目前保障性住房沒特別明確統一的盈利方式，無論是從房企，還是運營端都需要探索。但相關政策是利好，一級土地市場應該會回暖。

華興證券（香港）首席經濟學家龐溟認為，房地產調控有可能出現邊際放鬆和改善，但對房地產行業的定位和管理方向不會出現大的拐點。預計大陸各地保障性租賃住房項目供給建設進度有望加速，成為對沖商品房建設放緩、托底兜底房地產行業、消化剛性需求和釋放消費潛力、穩定宏觀經濟增長、拉動社會發展的有效手段。