人行：穩妥推進法定數位人民幣標準研制

中國人民銀行（大陸央行）等四部委，8日發布《金融標準化「十四五」發展規劃》，目標到2025年，與現代金融體系建設相適應的標準體系基本建成，並穩妥推進法定數字貨幣標準研制。

中國人民銀行、市場監管總局、銀保監會、證監會在規劃中指出，十四五時期，面對國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，金融標準化要發揮基礎性、引領性作用，助推金融供給側結構性改革，落實國家金融安全戰略。

規劃也坦言，當前中國大陸金融脫實向虛傾向仍然存在，雖金融體系風險總體可控，但仍然處於風險易發多發期，另金融科技迅猛發展，金融數位化轉型向更深層次推進，要求守住不發生系統性風險的底線、金融標準化自身也要加速數位化變革；另一方面，順應碳達峰碳中和目標，做好綠色金融頂層設計和規劃。

規劃指出，到2025年，目標是與現代金融體系建設相適應的標準體系基本建成，內容包括金融標準供給體系持續優化、發展水平大幅提升、開放程度顯著增強、基礎更加牢固等。

對於官方近年積極推動數位人民幣，規劃也明訂，要穩妥推進法定數位貨幣標準研制。內容包括，綜合考量安全可信基礎設施、發行系統與存儲系統、登記中心、支付交易通信模塊、終端應用等，探索建立完善法定數字貨幣基礎架構標準。

同時，要研究制定法定數位貨幣訊息安全標準，保障流通過程中的可存儲性、不可偽造性、不可重複交易性、不可抵賴性，並確立發行、流通和回籠各環節的標準化流程，提升安全性、先進性，促進完善終端受理環境、規範各相關系統的檢測指標。。