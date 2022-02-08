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上海微電子小躍進 新一代「先進封裝光刻機」交付

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
上海微電子於7日舉行新一代2.5D/3D先進封裝光刻機發運儀式。圖取自「電子工程專輯」
上海微電子於7日舉行新一代2.5D/3D先進封裝光刻機發運儀式。圖取自「電子工程專輯」

在突破光刻機技術上被賦予重任、並受到業界關注的「上海微電子裝備（集團）股份有限公司（SMEE）」（以下簡稱上海微電子）於7日舉行新一代2.5D/3D先進封裝光刻機發運儀式，這標誌著大陸首台2.5D/3D先進封裝光刻機正式交付客戶，具體由哪家客戶購買暫無訊息。但需要指出的是，該公司這次交付的是用於IC下游製造的「先進封裝光刻機」，並非外界熱議被卡脖子的IC上游製造的「光刻機」。

上海微電子是大陸光刻機製造的技術領先廠商，其目前光刻機產品主要包括SSX600和SSX500兩個系列。其中， SSX600系列用於IC上游製造，最先進可以用於90nm晶片的製造，而SSX500系列則用於IC下游製造，即先進封裝。

事實上，大陸已經能製造光刻機，只是仍是下游製程。據上海微電子官微介紹，先進封裝光刻機是公司目前的主打產品，且已實現量產供應，目前在大陸國內封裝光刻機市占率達80%，海外市佔率達40%。

綜合陸媒報導，這次發運的產品是新一代的先進封裝光刻機，主要應用於高端數據中心高性能計算（HPC）和高端AI晶片等高密度異構集成領域，可滿足2.5D/3D超大晶片尺寸的先封裝應用需求，代表了行業同類產品的最高水平，對豐富公司的產品種類有著重要的意義。算是在原本的產品質量上做了一個提升。

目前全球最大的光刻機製造廠商為艾司摩爾（ASML），其掌握全球最先進、且用於IC前端製造的光刻機技術。這也是大陸晶片被「卡脖子」的領域。據路透1月報導，ASML總裁Peter Wennink受訪時表示，公司迄今仍未獲得將任何最先進光刻系統運往中國大陸的許可。同時，他不認為大陸可以獨立複製頂級光刻技術。但他仍附加但書，「但我的意思並不是絕對不可能，因為中國的物理定律和我們這裏是一樣的。但也沒那麼絕對，他們肯定會嘗試的。」

有分析師認為，如果沒有ASML先進的光刻機，大陸就無法生產高階晶片。假如大陸要自製，估計至少需要十年才能自主製造類似的機器。

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