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限電衝擊、響應共同富裕 藍思科技預告淨利減五成

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸手機玻璃、機殼大廠藍思科技2021年營運面臨增收不增利、研發成本高、新投入尚未變現、政府倡導共同富裕、缺料、疫情等多重考驗。取自中國證券報
大陸手機玻璃、機殼大廠藍思科技2021年營運面臨增收不增利、研發成本高、新投入尚未變現、政府倡導共同富裕、缺料、疫情等多重考驗。取自中國證券報

大陸手機玻璃大廠藍思科技2020年收購可成泰州廠後，營運表現仍未有明顯起色。據藍思科技日前發布的業績預告顯示，預計2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤，為人民幣20.07億元到23.99億元，較去年同期下降59%至51%。

藍思科技在業績預告中，列出七項原因，包括限電、缺料、政府倡導共同富裕以及泰州廠交割、新產品研發等。預告指出，限電對公司訂單的生產交付、經營調度造成了一定影響，湖南各園區、泰州園區、東莞園區因限電導致部分工廠被迫臨時停產；與此同時，由於積極響應「共同富裕」倡議，自去年9月1日起提高基層員工薪資，導致人力成本增加。

至於收購可成泰州廠，原被外界視為打入蘋果機殼供應鏈的重要布局，但藍思科技提到，「配合客戶新立項的研發項目較多，人力成本、研發費用上升，影響了盈利水平」。

陸媒報導引述業內人士指，泰州廠過去占可成約4成營收，但機殼新品開發前提投入成本高，若技術、成本控制不佳容易產生風險，對於接手的藍思科技來說，是機遇也是挑戰。

在此之前，藍思科技去年公布2021年第三季財報顯示，該年前三季，營收年增30%，但淨利潤為人民幣32.97億元，年減3.94%，第三季單季淨利潤更年減34.97%，出現「增收不增利」的尷尬情況。

除此之外，藍思科技還列舉，公司黃花、湘潭新園區投入營運，產品結構以新產品研發為主，短期內尚未產生效益，以及客戶對手錶、VR、AR、新型汽車玻璃等新產品研發需求旺盛，和工業原料供應短缺、疫情捲土重來等，均影響研發成本大增、部分客戶出貨不及預期，以致淨利潤下滑。

但藍思科技強調，基於疫情趨於緩和，供應鏈瓶頸改善，公司將深入挖掘消費電子、新能源汽車、光伏新能源三大賽道新機遇，增加新的戰略合作客戶，擴大市場份額。

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