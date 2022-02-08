人民日報：防止資本無序擴張 而非不要資本

中共官媒人民日報發表評論稱，防止資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。

人民日報8日發表題為《正確認識和把握資本的特性和行為規律》的文章稱，社會主義市場經濟本質上是法治經濟，必須以保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管為基本導向，資本活動要依法進行。

文章稱，正確認識和把握資本的特性和行為規律，就要為資本設置「紅綠燈」，「紅燈」是為了劃定邊界、加強規範，「綠燈」是為了發揮資本作為生產要素的積極作用。

文章稱，防止資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。明確規則、劃出底線，設置好「紅綠燈」，目的是引導督促企業服從官方領導，服從和服務於經濟社會發展大局。

文章指出，資本創造價值和野蠻生長都源於其逐利性，哪一面是主流，關鍵在於是否能正確而有效地引導資本的行為。在社會主義市場經濟條件下，正確認識和把握資本的特性和行為規律，就能揚長避短、趨利避害，在防止資本野蠻生長的同時充分發揮其積極作用，為經濟持續健康發展注入強勁動力。

新加坡聯合早報報導，自從2020年提出強化反壟斷和防止資本無序擴張以來，大陸官方過去一年多頻頻向平台企業的壟斷行為亮劍。

去年底召開的中共中央經濟工作會議強調，要認識和把握資本的特性和行為規律，提出要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用，為資本設置紅綠燈，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。