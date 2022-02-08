股價盤中跌停 立訊：未被列入美國「未經核實」清單

美國商務部於當地時間7日再次啟動制裁，將33家中國企業列入「未經核實實體清單」，接著大陸電子産品代工服務（EMS）大廠立訊精密，8日開盤股價驟跌。對於外界關注是否已被列入清單，立訊精密證券部稍早回應表示，「沒有這個事情」，並強調股價波動主要受市場因素影響。

8日上午，因傳出立訊精密也被列入未經核實名單，公司股價盤中跌停，截至午間收盤，每股收報人民幣41.95元，跌幅9.78%，總市值為人民幣2,966億元，跌破3,000億元大關。

對於外界關注股價驟跌原因，據中國證券報報導，立訊精密證券部工作人員回應指，「沒有這個事情」。立訊稱，股價波動受多種因素影響，主要是市場因素影響。

在此之前，由於代工利潤下滑，立訊精密去年10月公布2021年前三季財報顯示，該年前三季淨利潤為人民幣46.9億元，年增0.21%，但若以單季數據來看，第三季淨利潤年減25.28%，因此外界預期立訊2021年業績低迷。

據美國之音等外媒報導，美國商務部於當地時間7日宣布，將33家中國企業納入「未經核實實體清單」，禁止美國企業向相關企業輸出受管制技術或進行業務往來，若希望繼續與美國商務往來，則必須提出聲明，且願意遵守美國法規，允許美國政府進行檢查。

目前，已知被列入清單企業包括藥明生物及其關聯企業，和中國航發南方工業、北京世維通科技公司等。