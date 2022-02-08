穩經濟 大陸1月地方發債年增93%

為確保經濟開局穩定，據中泰證券研究所統計，2022年1月份，大陸地方政府債券共計發行人民幣6,989億元（約新台幣3.05兆元），其中新增債券人民幣5,837億元、再融資債券人民幣1,152億元。

中泰證券研究所表示，今年1月份大陸地方發債規模，比去年同期成長約93%，總體規模在歷史上僅次於2020年疫情爆發時的1月，且不同於過往發債主要為再融資債券，資金用於償還舊債，此次地方發債八成以上為新增債券，用於重大項目投資。

據統計，這些新增專項債券，將主要用於大陸市政和產業園區基礎設施、保障性安居工程、社會事業，佔比分別為41.8%、18.5%和14.7%；其中，廣東、山東、北京三地位居1月發債前三甲，發行規模合計人民幣2,912億元。

《第一財經》報導引述大陸中央財經大學教授溫來成分析，今年1月地方發債大幅增長，這是在當前經濟下滑壓力較大背景下，為了落實北京穩字當頭部署，財政部提前下達了今年地方政府債券，各地加快發債，將資金投向重大項目，以推動經濟平穩增長。

東方金誠首席宏觀分析師王青曾認為，基礎建設投資將是2022年，中國大陸穩定宏觀經濟大盤的一個重要支撐點。他預計，第一季基礎建設投資年增率有望達到7%至8%，拉動全年實現4%至6%左右的增長。

值得注意的是，為避免廣發債務形成潛在財務風險，去年底大陸財政部長劉昆就在全國財政工作會議上表示，要全面建立支出進度通報預警制度，所有專項債券項目要實現績效自評全覆蓋。

劉昆說，要嚴格落實專項債券投向領域禁止類項目清單和違規使用專項債券處罰機制，對違規地區和單位實施扣減新增限額、暫停發行使用、收回閒置資金等處罰，確保資金依法合規使用。