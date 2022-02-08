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大陸國稅總局：春節消費活力提升 年增20.1%
據大陸國家稅務總局7日發布的發票數據顯示，虎年春節假期間，全大陸實物消費比去年春節增長20.1%。其中，線上零售增長37.7%，智能設備消費增長48.5%，消費活力明顯提升。
大陸國家稅務總局發票數據還顯示，由於春節期間，多地推動「就地過年」，帶動城市周邊民宿、文化消費，因此春節期間民宿服務消費年增39.3%，博物館、文藝表演銷售收入分別年增28.6%和29.4%。
另因春節適逢北京冬季奧運會開幕，全大陸體育用品、體育相關服務銷售收入分別較去年增長32.4%和1.4倍。
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