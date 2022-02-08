春節後搶人 鄭州富士康祭3.5萬推薦獎金

由於蘋果iPhone 13熱銷，和新款iPhone SE手機有望在春季發布，據中證報報導，鄭州富士康iDPBG事業群近日宣布，擴大招募普通員工，推薦獎金從原先的人民幣6,000元，調升到最高人民幣8,000元（約新台幣3.5萬元），漲幅超過33%。

按照鄭州富士康iDPBG事業群公告，該廠區自2月4日起，就提前展開員工招募，離職返崗員工入值獎金人民幣5,400元，內部推薦獎金最高人民幣6,000元；6日起，鄭州富士康進一步調升內部推薦獎金至人民幣8,000元。

事實上，為應對春季強勁的需求，富士康鄭州科技園2日晚間曾發布訊息指，春節鄭州富士康有近10萬人留守，員工除配合出勤，除工資、加班費外，最高可拿到人民幣3,000元的獎勵。

除此之外，綜合陸媒報導，富士康深圳廠龍華、觀瀾園區，和成都富士康也分別在年後繼續招聘員工，分別提供人民幣3000元到4000元不等的入職獎金。

中信建投分析，蘋果有望在3月初舉行的活動中，推出具有5G功能的新款iPhone SE以及新款iPad Air，這將讓2022年成為蘋果發布新品數量最多的一年，為產業鏈帶來拉動。