百城房價跌幅收窄 樓市逐漸企穩

中指研究院7日發布的數據顯示，2022年開年首月，中國大陸百城新房和二手房價格環比均現微跌。不過百城中，房價下跌的城市數量和跌幅均有所收窄，樓市出現企穩跡象。

中新社報導，該機構數據顯示，2022年1月，大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺16179元（人民幣，下同），環比下跌0.01%。百城二手房價均價為每平方公尺15987元，環比下跌0.08%。新房和二手房價格下跌的城市數量較上月分別減少12個和6個。

從十大城市來看，部分城市房價率先出現企穩跡象。今年1月，杭州、南京、北京、上海、武漢的新建住宅價格同比漲幅在1%-3%之間。同期，上海、杭州、北京、廣州等城市二手房價同比漲幅較高，超過5%。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜指出，1月重點城市整體推盤量有所回落。除上海新房市場成交規模有所回升外，多數城市表現較為冷清。二手住宅方面，杭州、北京二手房成交有所企穩，但其它多數城市二手房成交維持低位運行。

據中指研究院初步統計，2022年1月，50個城商品住宅成交面積在2426萬平方公尺左右，同比下降34.1%，環比下降24.0%。市場情緒整體偏低。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，供應下降、返鄉置業熱未現以及二手房交易冷淡拖累新房市場等，是2022年開年以來樓市低溫運行的主要原因，後續樓市走勢有待觀望。