春節返鄉置業熱潮 創5年新低

2022年春節假期，中國大陸三四線城市依然未出現返鄉置業熱潮。諸葛找房數據研究中心7日發布的監測數據顯示，2022年春節假期，中國大陸重點15城新房成交959套，創近五年春節成交新低，比去年春節下跌42.1%。

中新社報導，該機構認為，雖然春節前政策面已出現適度調整跡象並且頻頻釋放正向信號，對提升房地產市場活躍度發揮一定作用，但由於政策顯效存在時滯，加之春節前後部分城市疫情散發，返鄉置業受到一定阻礙，樓市成交延續低溫。

在受監測的15個城中，諸葛找房數據研究中心指出，2022年春節期間，一線城市新房成交同比上漲，二線和三四線城市成交均回落，其中三四線城市同比跌幅超九成。今年在疫情的影響下不少地方民眾選擇就地過年，加上近幾年來返鄉置業的熱情逐漸呈現減退趨勢，三四線城市2022年春節成交活躍度較低。

不過即便是一線城市中也存在較大分化。2022年春節期間，上海樓市率先復甦，新房成交505套，同比上漲超300%。春節期間上海多個售樓處不打烊，不少熱門樓盤人潮湧動，加上近期信貸端出現放寬跡象，貸款審批和放款速度加快，上海樓市春節期間活躍度較高。深圳、廣州仍處於調整之中，春節期間新房分別僅成交98套和9套，同比下跌20.3%和84.5%。

中指研究院同日發布的統計數據顯示，2022年春節期間（1月31日-2月6日），重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年春節相比下降51%。其中，受上海成交規模拉動，一線代表城市成交規模較去年春節有所增長，二線代表城市較去年春節降幅在五成左右。

中原地產研究中心提供的數據也反映出類似趨勢。受疫情波動等因素影響，春節返鄉置業已經連續3年相對低迷。特別是三四線城市春節返鄉置業成交量，對比疫情前正常年份下跌三成左右。而一二線城市房地產市場相對穩定，春節期間，一些售樓處看房人群逐漸增加，市場有望春節後開始恢復。