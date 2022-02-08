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搶拉美手機市占 小米將赴阿根廷設廠

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導

阿根廷媒體報導，隨同阿根廷總統費爾南德斯訪問大陸的官方人士透露，小米集團將在阿根廷開設門市，並將在該國火地島生產智慧手機，總投資額將達到數百萬美元。

市場調研機構Canalys發布的數據顯示，截至2021年第3季，小米已成為拉美地區出貨量第三的手機品牌，市占率11%，年增19%。不過與該地區前兩大品牌相比，小米出貨量仍差距顯著。數據顯示，三星手機同期出貨量雖然年減16%，但市占仍有42%；聯想手機出貨量增長35%，市占為26%，兩項數據均優於小米。

觀察者網報導，大陸國家主席習近平6日會見出席北京冬奧開幕式的費爾南德斯時指出，中方願助力阿根廷擴大出口和產業升級。雙方要高品質共建「一帶一路」，落實水電、鐵路等現有重大項目，深化貿易、農業、能礦、基礎設施、投融資、抗疫等領域合作。

小米在阿根廷生產手機早有傳聞，但一直沒有定論，「十二頁報」報導指出，預計小米手機將由阿根廷本地公司Etercor-Solnik代工，在火地島設有工廠，並擁有生產最新一代電子產品所需的工業設備，該公司還將提供小米產品的售後服務。

小米手機2017年就進入哥倫比亞、智利、墨西哥等拉美國家市場。截至2021年第3季，小米已成秘魯最大智慧手機廠商，在哥倫比亞排名第二，市占均30%左右。

但在擁有4000多萬人口的阿根廷，小米卻遲遲沒有打開局面。直到2021年6月，大陸商務部發布消息，小米和阿根廷本地公司Etercor-Solnik達成合作協定，正式登陸阿根廷市場，計畫首先對阿出口智慧手機，並探討在阿本地投入生產。

阿根廷 哥倫比亞 品牌

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