農曆虎年春節期間上海消費市場「虎虎生威」，消費市場大數據實驗室（上海）6日發布的數據顯示，1月30日至2月5日，上海線下消費支付金額達371億元（人民幣，下同），比2019年春節同期增長28.6%。

中新社報導，今年春節期間，上海線下消費呈「前低後高」回升態勢，其中4日和5日全市線下消費支付金額分別比2021年春節同期增長14.6%和19.0%，比2019年同期增長57.9%和39.2%。

春節期間，上海餐飲業線下消費支付金額39.2億元，比2021年增長8.7%，比2019年增長9.7%。化妝品、鞋帽、糧油食品等品類消費比2021年分別增長達到1.9倍、1.3倍和0.7倍，比2019年分別增長2.2倍、3.5倍和2.6倍。

虎年新春，上海購物地標年味濃厚，持續激發消費熱情，如豫園商城打造「上海老味道、非遺新體驗」特色街區；上海環球港推出「威風中國年」主題活動；寶山萬達廣場推出「非遺中國年」活動等。一些商家還推出力度空前的節日折扣優惠，如百聯集團的「10億紅包大拜年」活動，帶動旗下商場、超市等各個業態銷售明顯增長。

北京冬奧會孕育出今春上海消費增長的新動能，新世界城的冰雪樂園、長風大悅城的冰雪嘉年華、白玉蘭廣場的國際冰雪節等，都廣受消費者的喜愛，引發消費熱潮。

線下消費全面復甦的同時，上海線上消費也活力滿滿。春節期間，盒馬鮮生的海鮮、預製菜、進口牛肉銷售實現兩位數增長，鮮花銷售增長超過50倍；叮咚買菜高端預製菜銷量環比增長超過3倍，廣西砂糖橘、智利櫻桃、紅色臘梅等銷售增長分別超過100倍、5倍和2倍；達達集團旗下京東到家上海地區的銷售額同比增長約1.4倍。