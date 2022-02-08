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胡雅雯登陸 打造台式月子中心
來自台灣的胡雅雯是浙江省寧波市海曙區馨蕙馨月子中心的創辦人。這個春節，她和產後媽媽一起度過。她2012年，孤身一人來到大陸，在月子中心從事護理、管理等相關工作。10年的時間裡，胡雅雯經歷了戀愛、結婚、生子的人生「三重奏」。
中新社報導，胡雅雯的先生是江蘇人，在胡雅雯看來，他們這段兩岸婚姻其實與普通人之間的婚姻一樣，相互包容，共同成長，「對於生活習慣與地域文化之間的差異，我們換位思考，相互理解。」
2020年胡雅雯在寧波迎來了她的「小寶貝」，並留在當地坐月子。「成為母親以後，才真正理解產後媽媽的不容易。」作為在該行業深耕近20年的專業人員，胡雅雯萌生了開一家屬於自己的台式月子中心念頭。
「其實我也可以在家當全職太太，但我還是想開創屬於自己的事業。」豐富的工作經驗給予胡雅雯創業的底氣，「在台灣有上千家月子會所，每一家都有自己的特色。」
「不僅關注寶寶，也關注產後媽媽身心健康。」胡雅雯說，產後媽媽面臨著從女孩到母親角色的轉變，身分轉變會帶來諸多不適和茫然，更需要被關注、被呵護。
在胡雅雯所打造的月子中心，不僅有瑜伽房、會客廳、理療間等硬件設施，還有為媽媽量身定製的軟性服務。「台式月子餐是我們的特色之一。」胡雅雯以台灣傳統的紅蟳米糕為例，老薑與煮開的米酒中和螃蟹的寒性，讓產後媽媽也能享受海鮮美食。
在大陸，從初出茅廬到獨當一面，再到如今的乘風破浪，越來越多的台青們正共享大陸發展機遇。如今胡雅雯的「名片」，不僅僅是大陸媳婦，更是創業弄潮兒。
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