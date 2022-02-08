陸春節檔總票房逾60億 年減23%

根據燈塔專業版數據，截至2月6日21時9分，2022年中國大陸春節檔（自1月31日至2月6日）院線總票房突破60億元（人民幣，下同），但較去年下滑約23%。票房前三影片分別為「長津湖之水門橋」25.19億元，「這個殺手不太冷靜」13.79億元，「奇跡·笨小孩」6.63億元。

中新社報導，相比去年達到78億元的史上最強，虎年春節檔略顯平淡。燈塔研究院行業分析師張榮棣分析稱，與去年相比，今年的喜劇少了，歷史戰爭題材多了。

此外，今年春節檔的票價超過往年，成為「史上最貴春節檔」，票價被認為也在一定程度上影響了上座率和票房表現。

燈塔專業版顯示，2019年、2018年和2017年春節檔平均票價為44.7元、39.7元和37.8元，2021年春節檔的平均票價為48.9元。而在今年，2月1日至2月5日平均票價分別為56.1元、54.5元、53.2元、50.6元和50.3元，其中「長津湖之水門橋」的平均票價甚至達到了55元以上，「這個殺手不太冷靜」的平均票價也達到了54元以上。

面對「最貴春節檔」，社交平台上，不少網友直呼「看不起電影」、「電影票太貴了我不配」。中國電影評論學會會長饒曙光認為，高票價很大程度上導致了觀影人次的減少。

燈塔專業版數據顯示，截至2月6日20時，春節檔總觀影人次為1.13億人。與之對比，2019年、2021年春節檔的總票房收入分別為59.05億元、78.43億元；總觀影人次分別為1.32億人、1.6億人。今年春節檔觀影人次顯著下滑。

饒曙光指出，春節檔作為目前中國大陸最大的電影檔期，一旦票價超過了臨界點，都可能對觀眾培養造成傷害。他表示，從長遠來看，春節檔這樣的檔期，最大的邏輯應該培育觀眾，而不是收割觀眾。

疫情也對春節檔票房造成了一定影響。在票房的城市分布上，張榮棣指出，今年的春節檔延續了往年的趨勢，一線城市票房占比略有下降，三線城市有所增長，但北京和上海仍然是春節檔票房的最大票倉。