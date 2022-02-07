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大陸1月外匯存底3兆2,216億美元 月減0.88%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸1月外匯存底規模3兆2,216億美元，較2021年12月末減少285億美元，降幅為0.88%。本報系資料庫
大陸1月外匯存底規模3兆2,216億美元，較2021年12月末減少285億美元，降幅為0.88%。本報系資料庫

大陸國家外匯管理局7日公布，截至2022年1月底，外匯存底規模3兆2,216億美元，較2021年12月末減少285億美元，降幅為0.88%。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，今年1月，外匯市場運行總體延續平穩態勢，境內外匯供求呈現基本平衡。

國際金融市場上，王春英指出，受主要國家貨幣政策預期、地緣政治及宏觀經濟資料等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。

王春英認為，當前全球新冠肺炎疫情持續，外部環境不確定因素增多，國際金融市場波動性加大。但大陸堅定不移推動高品質發展，堅持穩中求進工作總基調，經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，將為外匯存底規模總體穩定提供有力支撐。

外匯 新冠肺炎

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